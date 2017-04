Isola dei famosi: il tranello di Raz Degan …

L’Isola dei Famosi si avvia alla conclusione prevista per il 13 aprile ma Raz Degan non demorde e continua a “studiare” gli altri naufraghi mettendoli alla prova e così sull’isola dell’Homo Sapiens, tornati da un prova ricompensa poco fruttuosa, Raz Degan ha lanciato un sfida a Giulio Base chiedendogli se avrebbe voluto mangiare un pesce insieme a lui senza condividerlo con il resto del gruppo, successivamente l’attore israeliano si è recato in confessionale dicendo: “Se sarà sincerò sceglierà il pesce, se sarà falso starà con loro perché ha paura“. Una sorta di tranello quello architettato dall’ex modello che hanno portato il regista a rifiutare l’ambita preda.

