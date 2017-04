Per chi fosse preoccupato per le annunciate nozze dell’Amoroso da parte di alcuni tabloid, si rassereni, al massimo se ne parla dopo Verona …

Per adesso la cantante salentina è impegnata con un altro genere di prove (come da suo tweet sotto) ugualmente impegnative che riguardano i due concerti che terrà all’Arena di Verona il 28 e 29 di aprile prossimi e già sold out, per i quali c’è molta attesa…

Ma ALTRO CHE 👰 MATRIMONIO…le uniche prove in questo momento sono solo per l'ARENA DI VERONA… 💃🏻💃🏻💃🏻 pic.twitter.com/FV9hzlThkf — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) April 2, 2017

Redazione