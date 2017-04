ASCOLTI DI SABATO 1 APRILE 2017: Vince Ami16 ma Ballando con le stelle tiene testa! Eliminati – Guarda Video

Andando subito al sodo, ecco i risultati audience della serata di Sabato 1° aprile tra i due i due maggiori “competitor” televisivi, Rai1 e Canale5, che ogni sabato si contendono l’attenzione del pubblico e il picco di ascolti e che dai numeri, come si può notare, continua a premiare il programma defilippiano ma con un gap sempre più ridotto a favore di Ballando. Da una parte quindi Amici16 su Canale5, ideato e condotto da Maria De Filippi col suo bagaglio di cantanti, ballerini, ospiti internazionali altisonanti e anche nostrani e dall’altra Ballando con le stelle su Rai1 ideato e condotto da Milly Carlucci, forse dalla formula un pò “vintage” con i suoi ballerini e ospiti “di nicchia” e l’asso nella manica e novità della nuova edizione, rappresentato da Valerio Scanu ufficialmente occhio indiscreto e “tutore” dei social, ma all’occasione anche cantante che,nella serata di ieri, si è esibito in duetto con Fausto Leali in un ritaglio di momento musicale nei panni però di Anna Oxa sul brano Ti Lascerò, uno dei suoi cavalli di battaglia durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show (ottima l’esibizione ma il rischio di rimanere intrappolato nelle sue “trasformazioni” si fa sempre più forte e reale) .

Qui i dati di ascolto:

Amici 16 , seconda puntata (live), ha registrato 4.020.000 telespettatori, share 20.21%.

Ballando con le Stelle (live) ha registrato 3.616.000 telespettatori, share 18.46%

Ad Amici, come già si sapeva dalle anticipazioni, è uscito definitivamente lo Strego della squadra bianca capitanata da Morgan che ha perso al televoto nel confronto con Thomas

Mentre a Ballando …La pazzia! : Eliminata Martina Stella: Determinante il piazzamento dei giudici che la collocano a metà classifica. Il pubblico non solo la porta al ballottaggio, ma la elimina addirittura!

