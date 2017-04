MARIA DE FILIPPI Non crede che la tv debba essere pedagogica e debba dare modelli di comportamento? L’espressione del suo pensiero in questo Video..

Tra i passaggi dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Maria De Filippi alla domanda: La tv deve insegnare, dare modelli? Risponde

«Non credo che la tv debba essere pedagogica, dare modelli di comportamento. Uomini e donne io l’ho sempre preso come un divertimento, non ho mai pensato di fare una televisione che dovesse insegnare qualcosa».

Se può essere vero quanto affermato dalla “regina” dell’audience, vero è anche che non dovrebbe permettere a certi suoi ospiti di esprimersi col dito medio e pernacchie soprattutto se rivolte al pubblico in studio… Anche se il gesto goliardico pare divertirla non poco tanto da trovare pure una giustificazione alle nuove tecniche di… comunicazione…

Il video

Redazione