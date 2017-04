ISOLA DEI FAMOSI: LA SEMIFINALE

Decimo e penultimo appuntamento con “L’Isola Dei Famosi”, in onda martedì 4 aprile in prima serata su Canale 5. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, c’è Vladimir Luxuria e di ritorno dall’Honduras, Samantha de Grenet.

È arrivata l’ora della semifinale su L’Isola Dei Famosi: dopo oltre 60 giorni di gioco scopriremo nel corso della serata chi saranno i naufraghi che si conquisteranno l’accesso all’ambita finalissima di mercoledì 12 aprile. Giulio Base e Raz Degan, i due nominati della settimana, scopriranno in diretta chi dovrà abbandonare la Palapa. L’eliminato, però, potrà partecipare al televoto, con Eva e Moreno, che decreterà il naufrago che entrerà in finale.

L’uscita di Samantha dal gioco e le ultime nomination hanno creato nuovi equilibri a PlayaUva. Giulio, riconosciuta la supremazia di Raz, vive la sua settimana da nominato con tranquillità, cercando il dialogo con il suo rivale. Malena e Nancy, il vero “ago della bilancia” negli equilibri dell’ultima puntata, non si schierano ma continuano ad animare la spiaggia con il loro “gossip”. Simone è il più affamato e, non accontentandosi delle sue “conquiste”, è disposto a tutto per avere cibo in più. Raz è l’unico concorrente che non ha mai cambiato modalità di gioco: con assoluto spirito indipendente, continua a vedere complotti tra i suoi avversari e li provoca con la sua pungente ironia. Sull’Isola Primitiva, invece, Eva e Moreno convivono tra alti e bassi.

Insieme a Stefano Bettarini, in collegamento dall’Honduras, seguiremo l’ultima attesa provaleader sviluppata in tre appassionanti duelli che garantirà l’immunità al vincitore e decreterà ufficialmente il primo finalista de L’Isola Dei Famosi 2017.

Il sito ufficiale con contenuti inediti (curiosità, foto, video di backstage) è www.isola.mediaset.it e l’applicazione gratuita Mediaset è disponibile per tutti i device in tutti gli store digitali. L’hashtag ufficiale del programma è #isola.

Redazione