Rocco Siffredi è tornato all’hard da protagonista ma…

Rocco Siffredi arrivato alla soglia dei 53 anni è tornato a calcare la scena dell’hard da protagonista. L’attore porno intervistato a ‘La Zanzara’, ha rivelato anche che la sua scelta è stata condivisa dalla moglie Rosa che gli ha chiesto però di limitare le sue prestazioni al set.

“Ho deciso di tornare al porno, a 50 anni riesco ancora a fare sesso ovunque e con chiunque, senza aiutini. Mia moglie ha accettato, ma ha detto di limitarmi al set”, ha dichiarato.

L’età, però, ammette, si fa sentire, anche se tra i giovani aspiranti attori hard Siffredi non vede nessun erede: “Dopo essere tornato in scena ho dolori ovunque, alle gambe e alla schiena. Però non vedo tra le nuove leve qualcuno che sia alla mia altezza”.

Durante l’intervista, Rocco ha anche raccontato di aver vissuto un brutta avventura quando i ladri entrarono in casa sua per rubare. “Io, una volta, ho avuto una brutta esperienza: scoprii dei ladri in casa, rubarono varie cose ma, per fortuna, non ci incrociammo. Loro avevano due coltelli, sarebbe finita male. Pensavo di farmi il porto d’armi, ma mia moglie mi fece cambiare idea. E poi io giro con un’arma impropria naturale!“, ha detto facendo dell’ironia.

Infine l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha espresso la sua opinione sul caso ‘Parliamone Sabato’: “Mi sembra esagerato un po’ tutto, compreso l’intervento della Boldrini. Per lei avrei in mente un ruolo in un film. Paola Perego è stata vittima dell’ipocrisia italiana”.

