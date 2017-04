“LITTLE PIER” RITORNA CON PIER CORTESE E IL PREZIOSO CONTRIBUTO DI NICCOLO’ FABI, SIMONE CRISTICCHI, GNUT E BIANCO: Lasciateci la fantasia

“LITTLE PIER” RITORNA CON PIER CORTESE E IL PREZIOSO CONTRIBUTO DI NICCOLO’ FABI, SIMONE CRISTICCHI, GNUT E BIANCO. Un disco pensato per i bambini ma di cui si innamoreranno anche i genitori. “Lasciateci la fantasia” uscirà in tutti i negozi di musica e su tutti gli store digitali il 20 aprile 2017 Pier Cortese ha lanciato il progetto il 26 marzo al “Modo” di Salerno e il 21 e il 22 Aprile 2017 sarà al salone del libro di Milano. Dopo il primo Ep “ Little Pier e le storie ritrovate “, forte delle emozioni e delle soddisfazioni raccolte, Pier Cortese ha condiviso e arricchito il progetto, coinvolgendo artisti come Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Gnut, Bianco e musicisti di grande talento. Nasce così “ LASCIATECI LA FANTASIA “, otto canzoni inedite, prodotte e arrangiate insieme al musicista e violinista Andrea di Cesare, che coniugano il meglio del cantautorato con musica di qualita’ testi semplici e poetici dedicati agli animali, alla natura, all’avventura e all’ambiente. Testi da cantare insieme ad alta voce, da riascoltare e da condividere con i nostri piccoli amici, figli, nipoti. Ad impreziosire il tutto, la storia “Il lupo non esiste”, scritta da Cristina Uggeri e interpretata da Simone Cristicchi. E’ un disco emozionante per bambini e adulti. “LASCIATECI LA FANTASIA” vuole restituire ai piu’ piccoli la possibilitaÌ€ di fruire di testi e musica di grande valore e dar loro la giusta attenzione attraverso la scelta di temi eticamente importanti, che attivano processi riflessivi e accrescono l’empatia, qualitaÌ€ fondamentale per le relazioni umane e il rispetto dell’altro, sia esso una persona, un animale o l’ambiente. Il disco viene condiviso anche attraverso un concerto illustrato della durata di 45 minuti. Il concerto e’ stato pensato come un momento ludico per i bambini che entrano subito in contatto con Pier Cortese, artista capace di condurli per mano in un percorso ricco di emozioni, ritmo e partecipazione. Le canzoni e le storie raccontate diventano subito familiari e prendono vita grazie alle illustrazioni live di Mauro Delli Bovi. Il tour tocchera’ scuole, teatri, piazze, festival dedicati all’infanzia e iniziative sociali. I temi trattati dal disco/concerto illustrato sono: * la natura e gli animali * il rispetto per l’ambiente e le persone * i sentimenti * la musica * la fantasia e la creativita’ * l’aldiqua e l’aldila’ * la storia e l’ironia Date già fissate (in aggiornamento) 26 marzo – “Modo” Salerno 19 aprile – “Scuola primaria Eugenio Calvi” Rivolta D’Adda 21/22 aprile – Salone del Libro Milano 15/05 maggio – Scuola dell’infanzia “Paese delle meraviglie” – Roma 18/05 maggio – Scuola dell’infanzia “Villa Lazzaroni” – Roma Redazione