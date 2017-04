Raz Degan in crisi esistenziale: ‘Non ho famiglia, ma tutto può cambiare’

Chi è stato all’Isola dei Famosi ha spesso riferito che se ne esce “cambiati” in meglio ed è quanto potrebbe capitare a quanto pare a Raz Degan che dopo l’infortunio subito sull’isola (è stato punto da uno scorpione ndr) si lasciato andare a riflessioni esistenziali: “Ieri sera quando ero sveglio, in pieno dolore, ho contemplato un po’ la mia vita. La mia scelta di essere nomade ha creato questo personaggio, questo carattere, la vita che ho. Infatti, a cinquant’anni, non ho famiglia, non sono sposato e non ho figli. Rimpianti? Sì, ma durano dieci minuti”, ha confessato a Nancy Coppola, che lo stava ad ascoltare, rivelando: “Tutto può cambiare“.

Poi Degan si è lamentato dell’ozio sull’Isola. “E’ scientificamente provato che sono in compagnia di nullità, mi tocca non fare nulla che per me è la cosa più difficile del mondo. Anche non fare nulla, però, può essere un’esperienza che può legarmi ai miei compagni, che non fanno nulla tutto il giorno”, ha detto.

E di fatto sembra che l’ex modello stia mettono in atto il suo cambiamento approcciandosi agli altri naufraghi come ha spiegato Giulio Base: “Raz ieri si è avvicinato per la prima volta perché voleva parlare. È stato bello soprattutto perché sa ammettere i suoi difetti”, ha detto Base “Quando le persone sanno riconoscere quello, mi conquistano” e riferisce quanto detto da Raz: ‘Sono un egocentrico, un narcisista e un individualista’. Mi ha commosso, volevo abbracciarlo. Se lo sai sei un passo avanti”, ha concluso Giulio Base.

