ISOLA DEI FAMOSI: Nancy, Eva Grimaldi e Raz Degan in finale. Picco di ascolti per Simone e Malena in nomination – share del 22.51% per 4.116.000 telespettatori totali.

Record d’ascolti per la semifinale dell ‘#Isola dei Famosi con il 22.51% di share (23.40% sul target commerciale) e 4.116.000 telespettatori totali. Moreno e Giulio Base devono abbandonare il reality. Raz si salva conquistando l’immunità e va direttamente in finale con Nancy ed Eva Grimaldi che rientra dall’Isola primitiva. In nomination finiscono Simone Susinna e Malena. Ultimo appuntamento mercoledì 12 aprile.

Samantha De Grenet, la regina de L’Isola dei Famosi, dopo l’eliminazione è rientrata in Italia e ieri, è stata accolta in studio da Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria . Ad spettarla in studio, oltre al marito, anche il figlio Brando. Ma dopo i primi attimi di emozione, l’ex naufraga è costretta a scontrarsi nuovamente con tutti gli altri concorrenti del programma. In suo aiuto, però, è intervenuto Raz Degan che dall’Isola ha commentato: “Io penso che per il pubblico a casa Giulio e Samantha valgono uno però io dico una cosa, Samantha si è sempre esposta, lui no, per questo il suo gioco è durato di più”.

Redazione