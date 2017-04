“Radio Italia Live”: doppio concerto per accogliere i big della musica italiana da Alessandra Amoroso a Umberto Tozzi, da Elodie a Sylvestre

Ritorna Radio Italia Live, il concertone gratuito giunto alla sesta edizione si sdoppia per unire nord e sud del nostro stivale. A Milano il 18 giugno in Piazza del Duomo e a Palermo il 30 giugno al Foro Italico, sono attesi sul palco : Andrea Bocelli, Alessandra Amoroso, Benji & Fede, Alessio Berbnabei, Emma, Lorenzo Fragola, Francesco Gabbani, Giorgia, J Ax e Fedez, Fiorella Mannoia, Nek, Francesco Renga, Samuel, Umberto Tozzi. In entrambe le date, è previsto un momento RADIO ITALIA 3.0 dedicato ai giovani talenti, che vedrà protagonisti (sempre in ordine alfabetico) Elodie, Lele, Marianne Mirage e Sergio Sylvestre, e ci sarà spazio anche per gli ospiti internazionali, che saranno Anastacia e Bob Sinclar, con il momento RADIO ITALIA WORLD. E’ inoltre prevista la partecipazione di Andrea Bocelli. Confermati alla conduzione Luca e Paolo, mentre nel backstage Serena Rossi incontrerà i protagonisti, mentre la speaker Manola Moslehi avrà il compito di raccogliere le emozioni del pubblico. Ad accompagnare le performance dei cantanti l’Orchestra Filarmonica Italiana, diretta dal Maestro Bruno Santori.

Redazione