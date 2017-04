A Milano LP incanta l’Alcatraz

Milano, 4 aprile 2017 – Lp l’artista statunitense di origini siciliane – Laura Pergolizzi all’anagrafe, – dopo essersi esibita lo scorso novembre ai Magazzini Generali, è ritornata a Milano, questa volta all’Alcatraz , incantando il pubblico e riscuotendo i consensi della critica. La cantautrice di singoli di successo come “Lost on you” e “Other People”, ha entusiasmato i fan con la sua voce e il suo inseparabile ukulele. Il prossimo appuntamento italiano di Lp è per il 26 luglio, quando si esibirà all’anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, sul lago di Garda.

Redazione