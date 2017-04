ALL’ #ISOLA DEI FAMOSI ancora litigi… ma chi vincerà tra Raz, Eva, Malena e Nancy?

Acceso litigio tra Raz Degan e le naufraghe ancora in gioco sull’Isola dei Famosi: Malena e Nancy.

Nancy Coppola e Malena appena tornate dall’Isola dei pescatori dove hanno potuto comprare un po’ di cibo grazie alla vincita della prova ricompensa si sono sentite subito dire da Raz Degan: Siete tornati? Io non mangio, perché non ho fatto la prova ricompensa.

Di fatto Raz è stato coerente, infatti già in puntata, quando si era rifiutato di partecipare alla ìprova ricompensa per via del dolore al dito, aveva premesso che, nel caso di vincita, non avrebbe mangiato il cibo lasciando la sua parte al gruppo. E così è stato nonostante l’insistenza di Eva Grimaldi a cui Raz ha replicato: Ora sei diventata pure mia madre che mi dici che devo mangiare? Io non mangio.

Il clima si è riscaldato e i toni si sono fatti accesi e tra Malena e Nancy che lo accusano di essere tornato quello di prima ed Eva Grimaldi che continua ad insistere perchè mangi, si intromette Simone Susinna: Prima non volevano nemmeno che tu mangiassi e ora te lo chiedono. Ma Raz è irremovibile e si è spazientito: Sono un uomo che non si sposta facilmente con il vento. Quindi è no.

A quel punto sbotta Nancy Coppola che lo ha accusa di non essersi mai proccupato di Raz Degan e di essersi schierato con lui solo per strategia avendo capito che tutto il pubblico tifa per lui e gli dice: Tu sei un grande stronzo – – non servi proprio, sei solo bello!

Insomma sull’#Isola non c’è proprio pace e il nervosismo è palpabile e tutti sembrano preoccupati di portare a casa la vittoria… ma chi vincerà tra Raz Degan, Eva Grimaldi, Malena e la cantante neo melodica Nancy Coppola?

Redazione