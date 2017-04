ISOLA DEI FAMOSI: MALENA ai ferri corti con Simone:”Prima mi sentivo tradita, adesso sono delusa”

Dopo l’ultima puntata del’Isola dei Famosi, tra Malena e Simone c’è risentimento, la prima mal sopporta il fatto che Simone abbia smentito la loro “liaison” in due mesi di reality, il modello l’accusa di bugie.

Malena dopo aver chiesto quindi un confronto, scoppia in lacrime : Sai che cosa mi è dispiaciuto, l’unica cosa che mi fa stare male? Sai bene che tu e Nancy siete le uniche due persone alle quali ho fatto leggere la lettera di mia madre. È come se avessi rinnegato tutto il mese trascorso qui con me. Quando ho parlato del nostro bacio, hai negato lasciando intendere che io fossi pazza, che le mie fossero bugie. Ma un bacio può essere anche sul collo o sulla mano.

Ma Simone è rimasto impassibile e dopo averle detto che lei si è fatta un film da sola perché tra loro non c’è niente e non è mai successo niente, come se nulla fosse se ne è andato, lasciandola sola con le sue lacrime. Sappi che non è nulla – ha detto Simone prima di andarsene -. Non stare male, non ce n’è motivo.

Poi in confessionale Malena ammette: Avrei preferito – dice – non avere questo chiarimento. Prima mi sentivo tradita, adesso sono delusa

