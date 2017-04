Isola dei Famosi: Raz Degan a proposito dell’insulto alla moglie di Ceccherini …”Moreno si arrampicava sugli specchi”.

A Raz Degan, Moreno anche fuori dall’Isola, continua a non piacere (…Questo testa di paguro, non è riuscito a fare niente…) e durante una chiacchierata con Susinna (ormai isolato dal resto del gruppo ndr) che gli chiede sulla lite tra lui e Ceccherini scaturita proprio da una confidenza di Moreno a quest’ultimo sul fatto che Degan avesse offeso pesantemene la sua compagna, causando l’abbandono dell’Isola del comico: “Io non ho mai capito il perché di tutto quel giochetto tra te e Massimo Ceccherini “, Raz Degan risponde: “ Moreno si arrampicava sugli specchi. Aveva paura di essere esposto e per non esserlo ha deviato l’argomento e anche l’attenzione di Massimo, su un’altra cosa. Capito? Era solo per non essere messo nella brace da tutti voi. Così, ha scatenato tutto questo meccanismo”.

La produzione ha sempre spiegato che non ci sono prove dell’insulto di Raz contro la moglie di Massimo Ceccherini, ma il dubbio è sempre rimasto. La risposta di Degan a Simone sarà stata sufficiente a dissipare ogni dubbio?

