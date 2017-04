ISOLA DEI FAMOSI: Raz non divide il riso con i naufraghi ma lo “dona” alla terra! Ecco perchè…

L’addio dei naufraghi all’Isola dei Famosi è imminente, tra qualche ora prenderanno l’aereo che li porterà in Italia, a Milano, dove si disputerà la finale, ma prima di lasciare l’Honduras Raz Degan ha voluto salutare simbolicamente l’Isola, sparpagliando a terra tutto il riso che aveva risparmiato in queste lunghe settimane di permanenza sull’Isola dei famosi.

Inizialmente avrebbe voluto condividerlo con i suoi compagni di avventura ma poi ha deciso di omaggiare la terra che lo ha ospitato e accompagnato in questa esperienza. Su richiesta di Susinna, Raz spiega il suo gesto che trova motivazione nelle strategie messe in atto da alcuni naufraghi per eliminarlo e gli scontri avvenuti con gli altri concorrenti durante il reality show. Per questo motivo, aggiunge, ha deciso di donare il riso alla Terra invece di dividerlo con Simone, Nancy, Malena ed Eva Grimaldi.

Raz ha fatto bene?

Redazione