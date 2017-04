ISOLADEI FAMOSI12: Il Moige (Movimento italiano genitori) chiede provvedimenti per le espressioni volgari di Malena nel corso della semifinale

Indignazione per l’affermazione eccessivamente esplicita di Malena Mastromarino in arte Malena nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi di martedì 4 aprile. La pornostar infatti nell’ammettere di aver adottato delle strategie di gioco ha riassunto il concetto in termini poco consoni al contesto televisivo: L’ho sempre preso in quel posto io – aveva ribattuto Malena – Lo faccio per mestiere. Per una volta l’ho messo lì agli altri. Quindi sì, ho fatto i miei conti sempre coprendo le spalle a Nancy.

Immediatamente Alessia Marcuzzi aveva chiuso il collegamento ed era andata a spiare i discorsi dei naufraghi sull’Isola, non immaginando quello che poi Malena sarebbe andata a dire calcando la mano: Ho dovuto vincere la nomination contro Giulio e Samantha se no non ero più la regina del doppio a***e. Questo è il mio mestiere. Per una volta non l’ho preso nel c**o io.

Ovviamente la Marcuzzi è intervenuta duramente su Malena invitandola a moderare i termini considerata anche la fascia oraria protetta ma l’indignazione che il suo linguaggio ha provocato non si è attenuata sollevando le proteste del Moige (Movimento italiano genitori, ndr) a tutela dei diritti dei minori che, in un comunicato molto duro ha chiesto alla redazione de l’#IsoladeiFamosi12 di avvalersi di un Comitato Media e Minori per tenere sotto controllo situazioni simili. In sostanza, sia il web e sia gli enti che tutelano i minori hanno chiesto alla produzione di prendere seri provvedimenti contro Malena per le espressioni volgari in fascia protetta. La naufraga, quindi, potrebbe essere squalificata mercoledì e di conseguenza Simone Susinna andrebbe direttamente in finale senza passare dal televoto.

Appuntamento quindi a mercoledì 12 aprile, su Canale 5, per l’attesa finale della dodicesima edizione del reality.

