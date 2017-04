ISOLA DEI FAMOSI: Raz Degan prima di abbandonare l’Isola libera i paguri messi da parte come cibo

L‘#Isola dei Famosi è ormai alle battute finali, i naufraghi hanno abbandonato l’Isola che li ha ospitati per ben due mesi e tutti sono stati presi dalla commozione nell’abbandonarla. Eva e Nancy prima di raccogliere le loro cose si sono immerse nelle acque cristalline di quel mare per l’ultima volta, mentre Simone e Malena emozionati, si stupivano ancora del traguardo raggiunto: la finale.

Raz Degan come al solito “reagisce” fuori da coro e saluta la Terra Madre a modo suo. Alla Terra è infatti andato, due giorni fa, il riso che aveva messo da parte durante la sua permanenza all’Isola finalizzato inizialmente ad un “pasto” da condividere con gli altri naufraghi e che a causa di un serie di valutazioni dell’israeliano ha cambiato di destinazione andando a favorire la “terra” e poi ancora, sempre Raz, al momento di “salpare” per abbandonare definitivamente l’Isola, si è rifiutato di salire sulla zattera con gli altri per riverire ancora l’Isola e la sua natura.Infatti è rimasto a terra per liberare i paguri messi da parte come cibo, provocando l’ilarità e lo scherno di Eva Grimaldi, raggiungendo poi i compagni di avventura che cominciavano ad allontanarsi a nuoto.

Nella giornata di domani, mercoledì 12 aprile, su Canale5, andrà in onda l’ultima puntata del reality, che decreterà il nome del vincitore di questa edizione che oltre al ‘titolo’ finale porterà a casa 100mila euro di cui la metà andranno in beneficenza come da regolamento.

Redazione