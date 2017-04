TV, ZAZZARONI: LA DE SIO? NON SAPEVA BALLARE E CONTINUA A NON SAPERLO FARE…

“La De Sio? Non sapeva ballare e continua a non saper ballare…” Così Ivan Zazzaroni, giudice di Ballando con le Stelle, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. E’ vero che la De Sio, infuriata per i vostri voti, ha ‘distrutto’ il suo camerino? “Anche a me è arrivata questa voce. In realtà ha ‘solo’ strappato’ una tenda”. In un moto d’ira? “Credo di si. D’altra parte lei non è proprio la persona più serena del mondo…” Da che parte sta nella polemica tra Selvaggia Lucarelli ed Alba Parietti? “E’ una cosa nata in modo del tutto naturale, non preparata da Alba né certamente da Selvaggia. Diciamo che Selvaggia le incoraggia, lei è bravissima, una forza della natura…”