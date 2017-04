AMICI16: MORGAN cambia idea su Maria De Filippi e passa da “Maria è la regina” a “…Lei mi fomentava per litigare …quindi è mobbing”

La “lite” Morgan-De Filippi spopola sul Web a causa della sua uscita eclatante da Amici16 e dell’ancora più eclatante comunicazione scritta “di pugno” di Maria De Filippi che in via straordinaria bypassando il suo ufficio stampa scrive un lungo comunicato in cui spicca la frase: «Sono purtroppo costretta a confermare le voci che annunciano l’uscita di Morgan da Amici. È vero e lo considero un mio fallimento. Peccato».

Alle dichiarazioni della “regina” del talent è seguita, come era prevedibile, la versione dei fatti di Morgan attraverso la sua pagina social in cui l’ex leader dei Bluvertigo accusa Maria De Filippi e il programma di “falsi teatrini” e di clima intimidatorio nei confronti dei ragazzi, rinnegando l’esistenza di divergenze con gli stessi come scritto a conclusione del suo post sul social: “ Ribadisco che non è vero delle divergenze coi ragazzi, è roba costruita, i ragazzi devono eseguire tutti i loro ordini peggio che militari. Io che so perché ci siamo guardati negli occhi e sussurrati “sono con te” non vedo l’ora di riabbracciarli quando saranno fuori dall’incubo. Fossi nei loro panni me la farei addosso letteralmente. Morgan”.

Insomma, una lite in piena regola fatta di critiche, accuse, rivendicazioni e rivelazioni pesanti che si distanziano nettamente dalle parole di un Morgan entusiasta rilasciate in varie interviste nel momento in cui approdava a Mediaset e quindi ad Amici e ricche di elogi sperticati rivolti alla De Filippi: “QUESTA SI’ CHE È UNA VERA SCUOLA” se non fosse per De Filippi la musica in tv sarebbe relegata chissà dove, ancora considerata come una cosa che fa abbassare gli ascolti. Lei è la più grande”, diceva in un’intervista a Repubblica e in cui nel contempo sparava a zero su X Factor – “ “Da dove vengo io era proibito lavorare come si lavora qui, con libertà, seguendo i ragazzi come in una vera scuola. Quando si spegnevano le telecamere, tutti a casa…”e poi: “Trovo un vero tritacarne il meccanismo per cui se un ragazzo si iscrive al talent di fatto firma già un contratto. Da Maria non è così”. E ancora in una recentissima intervista a Verissimo: “Maria De Filippi è una persona intelligentissima, geniale e molto libera e soprattutto crea tutto lei al momento. Lei è come me, è una persona libera. È una donna molto curiosa, non è musicista ma è talmente appassionata di musica….Maria De Filippi è un po’ come Pasolini, dice quello che pensa. Ed è una caratteristica che fa di lei un alieno”.

Incoerenza o profonda delusione? E’ possibile che Morgan abbia potuto cambiare idea in un lasso di tempo brevissimo passando dall’elogio e l’ammirazione per la conduttrice di Amici all’accusa di mobbing? “Maria De Filippi si è inventata e costruita televisivamente la lite. Lei mi fomentava per litigare con loro. Quindi… è mobbing”. “

Dove sta la verità?

Redazione