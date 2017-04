FESTIVAL SHOW, il festival itinerante dell’estate italiana, torna questa estate nelle piazze d’Italia con otto appuntamenti che si concluderanno il 4 settembre all’Arena di Verona! Prime date confermate

FESTIVAL SHOW 2017

IL FESTIVAL ITINERANTE DELL’ESTATE ITALIANA COMPIE 18 ANNI!

Questa estate 8 appuntamenti nelle piazze d’Italia

con i big della musica italiana e internazionale

IL 4 SETTEMBRE GRAN FINALE ALL’ARENA DI VERONA

FESTIVAL SHOW compie 18 anni di grandi successi, con 198 spettacoli, confermandosi il festival itinerante dell’estate italiana! Raggiunta la maggiore età, torna questa estate con tanta esperienza e nuova energia a scaldare le piazze d’Italia in otto appuntamenti che si concluderanno il 4 settembre con il gran finale all’Arena di Verona.

Anche quest’anno non mancheranno gli artisti che rappresentano la colonna sonora dell’estate italiana, accompagnati dal corpo di ballo e dall’orchestra.

Le edizioni di Festival Show sono organizzate da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che amalgamano ruoli, esperienze, idee e ricerca in tappe che si trasformano in grandi eventi live.

Nel corso degli anni, il Festival Show è stato presentato da volti noti della televisione e dello spettacolo come Serena Autieri, Laura Barriales, Luisa Corna, Giorgia Palmas, Lola Ponce e nel 2016 da Adriana Volpe e Lorena Bianchetti.

L’anno scorso sono saliti sul palco di Festival Show 70 artisti, per oltre 36 ore di spettacoli e ben 100 ore di dirette radio e streaming e, per la prima volta, gran parte dell’evento è stato trasmesso da Real Time. Durante la serata finale all’Arena di Verona si sono esibiti davanti a migliaia di persone Max Pezzali, Arisa, Emis Killa, Fabio Rovazzi, Gabry Ponte, Ivana Spagna, Fausto Leali, Marco Carta, Ron e Stadio!

Festival Show 2016: https://vimeo.com/193863740

Ci sarà spazio anche per i giovani artisti emergenti, che in queste settimane vengono selezionati per accedere a maggio alla finale che decreterà i 12 vincitori che avranno la possibilità di salire sul palco itinerante del Festival Show 2017. Per il primo anno i casting non si svolgono solo in Italia ma anche in Svizzera, a Malta e in Romania! Nel 2016 il concorso dedicato agli artisti emergenti è stato vinto dalla cantautrice Nòe, che si è aggiudicata una borsa di studio per il CET di Mogol. Infatti, Mogol negli ultimi due anni ha presieduto la giuria che ha selezionato i giovani, insieme fra gli altri, a Mara Maionchi, Red Ronnie, il maestro Adriano Pennino, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio, Luisa Corna e altri importanti nomi della musica e della televisione. Obiettivo, da sempre, di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, è offrire alle nuove proposte visibilità nelle piazze, in tv e una significativa airplay radiofonica.

PRIME DATE: Oltre alla serata finale in Arena il 4 settembre, queste le prime date confermate: il 27 luglio all’Arenile Madonna dell’Angelo di Caorle (Ve), il 18 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Ud) e il 25 agosto in Piazza Ferretto a Mestre (Ve).

Redazione