TV, COSTANZO: MORGAN? MARIA CI CREDEVA MOLTO PIU DI ME, CHI FA TV DEVE SAPERE CHE NON SI PUO’ INSULTARE IL PUBBLICO

Cosa pensa Maurizio Costanzo dell’uscita da ‘Amici‘ del giudice Morgan? Il popolare conduttore, e marito di Maria De Filippi, ne ha parlato oggi a Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Si, ho visto. Morgan non ha uno dei caratteri più agevoli…e poi i ragazzi della sua squadra lo hanno sfiduciato”. Ha parlato di questo ‘caso’ con sua moglie? “Maria ci è rimasta perché credeva in Morgan, molto più di me”. Perché, lei non credeva in Morgan? “Io fino ad un certo punto”. E perché? “Perché uno che si tocca i capelli di continuo, in quel modo, mi dà preoccupazione…Io lo avevo intervistato e mi era parso intelligente, ma il problema vero è che chi fa televisione deve sapere che non si insulta il pubblico col dito medio, non si reagisce male al pubblico. Noi – ha concluso a Un Giorno da Pecora Costanzo -, viviamo in quanto c’è pubblico”.

da Redazione@1giornodapecora