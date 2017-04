MARCO CARTA ritorna col singolo “Il meglio sta arrivando” dal 21 aprile in rotazione radiofonica

Marco Carta sta tornando! dal 21 aprile sarà in rotazione radiofonica e disponibile nei digital store il nuovo singolo “il meglio sta arrivando” che anticipa l’uscita dell’album il 26 maggio. Il brano porta la firma di Davide Simonetta, Raige e Luca Chiaravalli ed è disponibile in pre-order su iTunes dal 14 aprile.

Per spiegare il suo ritorno alla musica il cantante si serve dei versi del brano che recitano come segue: “A forza di sentire tutto non sentiamo niente, ma Il Meglio Sta Arrivando e cambierà la gente, a forza di aspettare non ci credi più poi tanto, ma Il Meglio Sta arrivando, il meglio sta aspettando noi”.

L’annuncio del cantante sul social:

Pronti?! Il 21 aprile uscirà il mio nuovo singolo #IlMeglioStaArrivando, da domani in pre-order su iTunes! E il 26 maggio arriva il discooo! pic.twitter.com/Z2lOUWm30C — Marco Carta (@MARCOCARTA85) April 13, 2017