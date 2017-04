RAZ DEGAN a Verissimo ricorda il suo percorso sull’Isola dei Famosi – Un solo rimpianto: “Non aver legato tutti ad un albero”

Raz Degan subito dopo l’Isola ha deciso di non partecipare al party finale dell’#Isola dei Famosi e ha lasciato gli studi di Mediaset con #Paola Barale in cerca di un po’ di tranquillità, lasciando a bocca asciutta tutti i giornalisti. Ospite di Verissimo Raz si è trovato faccia a faccia con gli altri naufraghi. Nel corso del confronto Raz ha spiegato che inizialmente pensava che l’Isola fosse un programma in stile survivor. ‘Non sapevo neanche cosa fosse un confessionale e non comprendevo perché si dovessero fare dei giochi’. Il modello agli ex compagni ha detto:’Non eravate facili da digerire’ sottolineando che non è stato facile convivere con tante persone e che gli insulti ricevuti l’hanno reso sempre più forte. Il quarantottenne ha ricordato che all’inizio dell’avventura a Cayo Paloma ha cercato di collaborare con tutti e che si è isolato quando ha visto che ogni suo sforzo non veniva apprezzato ‘Ho preferito conservare la mia integrità’. Se avessi visto il programma da casa avrei tifato per i paguri’. E a Moreno con cui ci sono stati vari conflitti: “Caro Moreno con la visibilità arriva anche la responsabilità. Non abusare del tuo talento e sappi che prendere le botte non significa fallire ma imparare qualcosa nella vita”.

Raz ha un solo rimpianto: ‘Non aver legato tutti ad un albero’

Mentre per quanto riguarda il suo rapporto con Paola Barale ha detto: ‘La notte passata con la bionda è stata come una boccata d’aria’ – Non avevo riferimenti esterni e quando è arrivata in Honduras mi ha riferito che stavo facendo bene’

Redazione

