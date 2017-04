RAI1: BALLANDO CON LE STELLE Claudio Lippi ballerino per una notte

Sabato 15 aprile in prima serata alle 20.35 ottavo appuntamento con il dance show di Rai 1 condotto da, che ha conquistato il pubblico del sabato sera.Riflettori puntati ancora una volta sulle coppie in gara, pronte a scendere in pista per dimostrare al pubblico e alla Giuria tutti i progressi e la voglia di arrivare alla finalissima del 29 aprile.A “Ballando con le Stelle” 2017, sabato 15 aprile sarà protagonista dello spazio “Ballerino per una notte” Claudio Lippi: cantante, produttore discografico e conduttore televisivo, uno dei personaggi più amati dal grande pubblico , che in questi anni lo ha potuto apprezzare soprattutto come conduttore di trasmissioni di punta della rete ammiraglia: “Domenica In”, il Festival di Castrocaro, “Giochi senza Frontiere”, “La Partita del Cuore”. Ma a “Ballando con le stelle” Claudio Lippi si esibirà per conquistare l’importantissimo tesoretto assegnato dalla Giuria a uno dei protagonisti di questa edizione.Per tutta la puntata vedremo volteggiare i concorrenti in gara, sfidandosi a passo di danza: Oney Tapia – Veera Kinnunen; Fabio Basile – Anastasia Kuzmina; Alba Parietti – Marcello Nuzio; Xenya – Raimondo Todaro. Ma grande è l’attesa anche per lo spareggio a tre fra le coppie che si giocano l’ultimo posto in semifinale: Martin Castrogiovanni – Sara Di Vaira; Martina Stella – Samuel Peron; Antonio Palmese – Samanta Togni. .A giudicare le loro performance sarà, ancora, l’inflessibile giuria presente in studio composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata dall’inossidabile Carolyn Smith.L’ultima parola, comunque, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione e che, attraverso il Televoto, decreterà, di volta in volta, la coppia eliminata attraverso i numeri 894.001 da telefono fisso e sms, 475.475.1 da telefono mobile.Anche questa volta torna il torneo “Ballando con te” dedicato alla gente comune, che darà spazio a stili e balli diversi. Capitanato dal ballerino domenicano Ciquito, si esibirà in un tango Salvatore Finazzo, mentre il gruppo degli Hair Spray guidati dal ballerino Valerio La Pietra si esibiranno in un latin show.La colonna sonora della serata e’ affidata alla Big Band die ovviamente non mancherà l’ “occhio indiscreto” dialla conduzione della parte social del programma.Per avere notizie particolareggiate sulla trasmissione, è disponibile il sito del programma www.ballandoconlestelle.rai.it , dove trovare informazioni sui vip, sui maestri di ballo, sulla giuria e sulle singole puntate della trasmissione.