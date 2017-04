Amici16 riconquista il primo posto nella nella classifica dell’audience ma non “brilla”

Amici 16-Serale del 15 aprile: eliminato Oliviero, Emma Marrone coach dei Bianchi al posto di Morgan. A fine puntata è stata mandata in onda la cronaca dell’uscita di Morgan. Quindi i video dei ragazzi che si ribellano alle dinamiche di Morgan e alla scelta delle canzoni da lui imposte, i ragazzi lamentavano ancora la mancanza della sua presenza, fino ad arrivare a chiedere ufficialmente alla Produzione la sua sostituzione per mancanza di dialogo, di didattica e di comunicazione. Maria De Filippi comunica che il tentativo di soluzione compromissoria proposta a Morgan non è andato a buon fine e che pertanto , Morgan deve lasciare definitivamente il programma e fa il nome di chi lo sostituirà .

Amici 16, quarta puntata ha registrato 3.793.000 telespettatori, share 19,74%.

A Ballando con le Stelle su Rai1: il pubblico da casa promuove Montedoro e Palmese che passano in semifinale

Nella lunga puntata, dove non sono mancate le discussioni tra i giurati, e nel momento di assegnazione del tesoretto da 40 punti (conquistato da Lippi, “Ballerino per una notte”) alla De Sio che va in semifinale, La Lucarelli esterna il suo disappunto e rivolgendosi alla capitana Carolyn Smith dice: “Hai scelto una persona che balla male”. Le fa eco la Bruzzone che dice la sua: “Credo sia pericoloso far passare il messaggio che chi si lamenta passa”. Questi gli altri semifinalisti che vedremo la prossima settimana: Oney Tapia, Alba Parietti, Fabio Basile, Xenia e Martina Stella. I cento punti vanno allo sportivo Basile.

Ballando con le Stelle ha registrato un netto di 3.085.000 telespettatori, share 16,65%.

Nella “lotta” agli ascolti Amici16 rioccupa la sua posizione al primo posto nella classifica dell’audience, ma è evidente una certa disaffezione da parte del pubblico verso il talent show più longevo e criticato d’Italia, critiche che nel tempo hanno incrinato la fiducia del pubblico e la credibilità del programma sulle cui dinamiche di gioco, il televoto e soprattutto sulla “buona fede” della sua conduttrice grava più di un dubbio.

Di fatto le percentuali basse di entrambi i programmi mandati in onda dalle ammiraglie, che di listino dovrebbero fare oltre il 20%, eleggono vincitore morale sicuramente Ulisse su Rai3 alla secondo puntata, che sfiora addirittura il 10% senza liti e senza inganni!

Buona Pasqua!

