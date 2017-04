Amici16: Anticipazioni della 5a puntata. Ospiti musicali: The Kolors e Fiorella Mannoia – Giudice a sorpresa: Raz Degan

Assodato che Emma è la coach della Squadra Bianca, dopo Morgan, la quinta puntata del serale di #Amici 16 è iniziata con un filmato amarcord che ha ripercorso le tappe della della cantante salentina nel talent show di Canale 5. Maria De Filippi ha ricordato e sottolineato poi agli “allievi” della squadra Bianca che la coach per loro sarà soltanto Emma “la cantante”. La gara è iniziata con Andreas Muller dei “Blu” che ha ballato sulle note dei The Kolors. Emma decide di rispondere con l’interpretazione di squadra di una canzone di Elisa (‘A modo tuo‘). La performance viene apprezzata dai giudici che assegnano il punto ai bianchi. Nella seconda sfida, spazio ai ballerini, con Sebastian che danza sulle note di ‘Vietato Morire‘ di Ermal Meta. Mentre la performance di Cosimo dei blu su un “cha cha cha” non convince la giuria che premia nuovamente la squadra capitanata da Emma.

Viene annunciato in studio il giudice a sorpresa. In un primo momento era stata anticipata la presenza in studio di Stefano Accorsi ma Maria De Filippi introduce in studio #Raz Degan (neo vincitore dell’Isola dei Famosi) che viene accolto da un’autentica ovazione. Dopo la sfida tra Sebastian e Andreas Muller è la volta di Mike Bird e Riccardo Marcuzzo che si guadagna il punto permettendo ai blu di accorciare le distanze dai Bianchi. La prima manche se l’aggiudicano i bianchi grazie anche a Thomas protagonista di un applaudito duetto con Fiorella Mannoia.

Elisa ha deciso di mandare Cosimo in proposta di eliminazione. La seconda manche è iniziata al termine di un simpatico siparietto con Raz Degan.

A vincere la gara alla fine sono i Blu capitanati da Elisa. Emma manda al ballottaggio Thomas, ma prima del voto dei giudici, interviene Elisa che chiede di parlare con Emma dietro le quinte. Al rientro in studio le due coach propongono di non procedere ad alcuna eliminazione per la puntata, proposta che viene accolta da Maria De Filippi e dalla Produzione.

Ovviamente nel corso del programma non sono mancati riferimenti e frecciatine ne confronti di Morgan, il cui passaggio evidentemente non è stato indolore.

Redazione