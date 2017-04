“Sto scrivendo un nuovo film, insieme ad uno scrittore americano, e dovrebbe esser girato in Canada, anche se non è ancora sicuro. E, contemporaneamente, sto scrivendo anche un libro di fiabe nere per adulti”. A parlare è Dario Argento, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Da Redazione@1giornodapecora