 ELTON JOHN: L’ex marito di Liza Minnelli, David Gest, avrebbe assoldato un killer per ucciderlo…

David Gest, eccentrico e controverso ex marito della cantante Liza Minnelli, avrebbe assoldato un killer per uccidere Elton John. Questa storia, in apparenza inverosimile, è apparsa sul quotidiano britannico The Sun. Il popolare tabloid ha raccolto la testimonianza di Imad Handi ex amico e guardia del corpo di Gest. David Gest era un produttore e personaggio televisivo ed è morto l’anno scorso all’età di 62 anni. Secondo la ricostruzione del tabloid, Gest sarebbe stato offeso da una frase al vetriolo pronunciata da Elton John: “Voglio trovare un marito eterosessuale a Liza”. David Gest, secondo la sua guardia del corpo, avrebbe detto: “Voglio ucciderlo, è un uomo morto”. Poi, non fermandosi alle minacce, avrebbe ingaggiato il buttafuori di un bar per portare a termine l’incarico, dietro un compenso di 40mila sterline, di cui 20mila di anticipo e le altre a delitto compiuto. Secondo la sua ricostruzione, sarebbe stata proprio Handi, la guardia del corpo, a far saltare l’omicidio su commissione e a convincere Gest a tornare indietro sui suoi passi prima di fare qualcosa di irreparabile.

