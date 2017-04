Ritornano The Kolors con un nuovo singolo dal titolo “What Happened last night” in uscita il 21 aprile prossimo.

The Kolors la band che nel 2015 ha vinto la quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, che ha ottenuto un immediato successo debuttando al primo posto della classifica con l’album OUT, anticipato dal singolo Everytime, per 12 settimane in prima posizione della classifica, certificato 4 volte platino (per un totale di oltre 200 mila copie vendute), un singolo platino e un altro (“Me Minus You”) oro, dopo un tour tutto esaurito, adesso ritornano e dalla loro pagina Facebook ufficiale comunicano l’uscita del nuovo singolo che si intitola What Happened Last Night che sarà disponibile dal 21 aprile 2017. Il brano farà da apripista al terzo album della band capitanata da Stash Fiordispino, il cui titolo è ancora top secret, e che farà seguito a “I want”, pubblicato a maggio 2014, e ad “Out”, uscito a maggio 2015.

The Kolors saranno ospiti della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, c in onda in prima serata sabato 22 aprile.

Redazione