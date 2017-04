AD AMICI DI MARIA DE FILIPPI VENTI DI GUERRA: DOPO MORGAN LA “BOMBA” DI VALERIO SCANU

Venti di guerra su Amici di Maria De Filippi, dopo l’evidente calo di audience della sedicesima edizione e le “dichiarazioni” di Morgan recentemente defenestrato dal programma su richiesta ufficiale della squadra bianca di cui era coach (ora capitanata in sostituzione da Emma ndr) che mettono in discussione le dinamiche del programma e minano la credibilità della ideatrice e conduttrice, accusati di farsa e decisioni prese a tavolino, arriva la “bomba” di Valerio Scanu! A mezzo di lettera aperta, l’ex talent, secondo classificato ad Amici8 nel 2010 chiarisce la sua posizione sulle recenti polemiche che hanno animato il web in questi giorni a seguito delle dichiarazioni e accuse di Morgan e che hanno generato l’alzata di scudi di tutto l’entourage della De Filippi in sua difesa. Polemiche rese più “accese” dal tweet del cantante di Per tutte le volte che attualmente impegnato su Rai1 come occhio indiscreto e conduttore della parte social di Ballando con le stelle di Milly Carlucci: “Ma tutte queste leccate di culo, secondo voi, vi riserveranno un posto in paradiso??? #jesuisMaria” a cui ha prontamente ha risposto l’inossidabile defilippiano Rudi Zerby, con un twitt al vetriolo: “Questo rosicare da cantante fallito ha proprio rotto i cogli0ni. Fatti una vita”.

Nella nota (riportata integralemente) Valerio Scanu chiarisce, puntualizza e avverte i ragazzi di belle speranze che ripongono nel talent show il segreto del successo di non farsi illusioni perchè: se non entri nelle grazie giuste l’anno dopo SEI FINITO!!!

Insomma Maria… C’è Posta per te da parte del tuo ex “amico” Valerio Scanu:

“AMICI mi ha dato la possibilità, dopo tanti anni di piano bar (avevo 11 anni e mio padre si caricava decine di kg di strumentazioni sulle spalle per farmi mettere in tasca qualche soldo e per farmi fare quello che mi faceva star bene), dopo “Canzoni sotto l’albero” e dopo la vittoria a “Bravo Bravissimo”, di arrivare al grande pubblico. È stata una grande scuola sotto ogni punto di vista, un’esperienza unica che porterò sempre nel cuore e dove ho potuto confrontarmi con grandi professionisti, “coach” preparati, competenti che erano lì accanto a me a guidarmi, a formarmi a 360 gradi nel canto, nella recitazione e nel ballo..

Solo per citarne alcuni: Peppe Vessicchio, Luca Jurman, Gabriella Scalise, Fabrizio Palma, Grazia De Michele, Pino Perris, Fioretta Mari, Steve Lachance ecc. I bei tempi dove il rispetto e l’educazione erano alla base, dove si studiava veramente e si chiacchierava poco e mi dispiace troppo che i nuovi allievi non godano più di questa grande opportunità ma siano solo numeri allo sbaraglio di un programma di cui non sono più i protagonisti.

Molti hanno scritto che sputo nel piatto dove ho mangiato e, quindi, puntualizzo: devo la mia grande popolarità al talent e a Maria ma essere schiavo a vita per riconoscenza, anche no. Dopo Amici nessuno mi ha regalato nulla, mi sono rimboccato le maniche e ho dovuto lottare con sudore e sacrifico anche contro Maria stessa per poter dire e scrivere: oggi sono ancora qui dopo 8 anni nel pieno della mia attività di cantautore, musicista e produttore discografico con la mia Natyloveyou.

Continua il cantante sardo: “Ho letto tanti post a difesa del programma e ci sta, ma cerchiamo di essere realisti e meno ipocriti perché sappiamo bene tutti che se non entri nelle grazie giuste l’anno dopo SEI FINITO!!! È ormai un circolo vizioso: c’è chi sale e chi scende dal carro, raccogli e prendi tutto ciò che Amici ti può dare, e ti da tanto, ma poi sei tu artefice del tuo destino, del tuo futuro da artista e da essere umano perché, finito il programma, non c’è più spazio per te.

Abbiate un po’ di dignità e di coerenza, capisco che avere il coraggio di esporsi con veridicità non è da tutti, capisco che basta uno schiocco di dita della De Filippi o di qualcuno dei suoi per ritrovarvi per strada ma non lasciate passare il messaggio che Amici è l’opportunità della vita, che ti cambia la vita per sempre, la scuola dove i tuoi sogni diventano realtà perché a mezzanotte la carrozza diventa zucca e ti ritrovi con la scarpetta di cristallo che non potrai più indossare non appena i riflettori su di te si saranno spenti e… avanti il prossimo! “

P.s: Non voglio essere al posto di nessuno, né invidio qualcuno perché la mia libertà non ha prezzo… Se oggi voglio pubblicare un album lo faccio e se non voglio, me ne vado in vacanza! Sono pronto a vivermi ogni tipo di esperienza televisiva e non, libero di esprimermi come cantante, ballerino, attore, conduttore, imitatore e ben venga tutto ciò che possa arricchirmi. Io non ho padroni.

Per concludere, l’unica Maria Regina e Immacolata non sta in Via Tiburtina..”

Che la battaglia stia per trasformarsi in guerra? Lo sapremo presto…

