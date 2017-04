RAI2: MADE IN SUD Ospita il cantautore Maldestro secondo classificato nella sezione Sanremo Giovani 2017

Nuovo appuntamento con lo show di Rai2, in onda mercoledì 19 aprile alle 21.20. Gigi D’Alessio con Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci, i comici storici del live show Paolo Caiazzo, I Ditelo voi, gli Arteteca e tutti gli altri, ospiteranno il cantautore napoletano originario di Scampia, Maldestro, secondo classificato nella sezione Sanremo Giovani 2017. Non mancheranno i monologhi di Ciro Giustiniani e Alessandro Di Carlo, oltre alle divertenti incursioni del medico di Made in Sud, Nello Iorio, con le sue surreali ricette. A sottolineare il ritmo frenetico dello show le musiche del dj Frank Carpentieri e i twitter del Prof. Enzo Fischetti.

Made in Sud è un programma realizzato dal Centro di Produzione Rai di Napoli in collaborazione con la Tunnel produzioni.Autori del programma sono Nardo Mormone e Paolo Mariconda. La regia è di Sergio Colabona.

Redazione