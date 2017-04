Raz Degan su instagram un messaggio d’amore per Paola Barale

La love story tra Raz Degan e Paola Barale su cui forse, anche a loro insaputa, non è mai stato messo un punto e venuta nuovamente alla luce nel corso di una “sorpresa” a Raz Degan all’Isola dei Famosi della Barale che ha trascorso una notte sull’isola con lui in via del tutto eccezionale, pare trovare certezze in un comunicato pubblicato poco fa dall’israeliano su instagram e dedicato alla sua “bionda” che rivela un animo romantico e sognatore:

“Voglio essere avvolto da te Voglio tatuarmi il tuo nome, su ogni parte del corpo. Voglio il mio corpo, avvolto dal tuo nome. Voglio sentire il tuo calore ovunque, e sempre. Voglio leggere quel nome, voglio sentire quell’emozione percorrere tutta la spina dorsale. Voglio sentire quel brivido che sale lentamente. Voglio avere la pelle d’oca. Iniettarmi il tuo profumo, direttamente nelle vene. Sentire il tuo sapore, ogni mattina, sulla punta della lingua. Devi prendermi, devi portarmi con te, in un posto che nessuno conosce .. Dove possiamo stare lontani da ogni distrazione .. Dove possiamo essere noi due .. Dove possiamo fare follie .. Dove possiamo fare l’amore sotto le stelle .. Portami con te, ovunque tu voglia. Ma se non ci sei, ho bisogno di qualcosa di te. L’amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L’amore deve avere la forza di attingere la certezza in sé stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà. #loveisfreedom #freedomislove #amoresensaconfini”.

Il messaggio si è guadagnato un like da Paola Barale che lo ha ricondiviso aggiungendo: La magia dell’amore puro non ha confini e solo chi lo prova lo conosce.

Se questo non è amore…

Redazione!