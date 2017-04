AMBRA ANGIOLINI: una voce fuori dal coro, Morgan?: “Morgan fa quello che fa ogni giorno su se stesso, destruttura tutto e tutti. – Thomas tra le sue preferenze.

40 anni appena compiuti e Ambra Angiolini , l’ex ragazza di Non è la Rai diventata attrice, ancora scossa dopo la morte dell’autore tv Gianni Boncompagni, a cui deve il suo lancio nel mondo dello spettacolo e televisivo, nel corso di una intervista rilasciata a TvSorrisi e Canzoni, parla della sua esperienza come giudice ad Amici ammettendo di trovarsi perfettamente a suo agio: “Mi sto divertendo perché in fondo mi sento una ‘mariana’ proprio come tutti quelli che seguono e amano ogni giorno i suoi programmi. Mi appassionano le storie delle persone e le trame che si intrecciano e in questo programma ce ne sono tantissime”.

Mostra poi di essere una voce fuori dal coro nel sostenere la buona fede di Morgan nelle sue esternazioni : “Morgan fa quello che fa ogni giorno su se stesso, destruttura tutto e tutti. I ragazzi sono molto giovani, spesso non riescono a mettere insieme i pezzi. Per questo motivo, in queste ultime settimane li ho sentiti un po’ persi” condividendone poi anche il pensiero sulla poca umiltà dei ragazzi che si sentono già arrivati, nonostante non abbiano concluso ancora nulla.

Ammette di preferire Thomas Bocchimpani tra i ragazzi della Scuola perchè: “In Thomas, vedo un ragazzo magnifico che nonostante le difficoltà rimane in piedi. Le nuove generazioni sono straordinarie, crescono di settimana in settimana. I giovani hanno bisogno di essere ascoltati, non demoralizzati. La difficoltà dei talent è quella di proporre dei ragazzi in un mercato che è già saturo. Ai miei tempi bastava essere un po’ speciali: oggi bisogna essere unici”.

Ma le preferenze del pubblico televisivo e social, tutte o quasi in questa edizione vanno verso Riccardo Marcuzzo vero favorito ad aggiudicarsi Amici 2017.

Redazione