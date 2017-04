22/04/2017 – 20:35 #RAI1: BALLANDO CON LE STELLE – Per la semifinale con Milly Carlucci ospiti Gerard Depardieu e Morgan

Sabato 22 aprile, su Rai1, nona puntata e semifinale dello show Ballando con le stelle. Per un appuntamento così importante non poteva mancare un “Ballerino per una notte” d’eccezione: Gérard Depardieu, attore e produttore cinematografico francese, è una vera star internazionale del cinema, che dovrà impegnarsi per portare a casa un tesoretto il più sostanzioso possibile, perchè una delle coppie rimaste in gara possa usufruire dei preziosi punti e garantirsi quindi la finale di Sabato 29 aprile.

Ospite speciale di questa semifinale, Morgan. Marco Castoldi, cantautore e polistrumentista italiano, è stato fondatore e frontman del gruppo rock dei Bluvertigo. Morgan oltre ad essere considerato uno dei musicisti più competenti e complessi del panorama artistico italiano è senza dubbio uno dei personaggi televisivi più discussi e amati dal pubblico.

Ma anche a bordo pista non mancheranno importanti presenze: insieme a Sandro Mayer ci saranno la criminologa, Roberta Bruzzone e Valerio Scanu poliedrico nel duplice ruolo di conduttore del programma sul web e performer. Infatti, il camaleontico interprete, vestirà i panni o meglio le voci di tre colonne portanti della canzone italiana: Patty Pravo, Orietta Berti e Al Bano.

Molta attesa quindi per il dance show condotto da Milly Carlucci che tramite i suoi profili social, ha svelato gli abbinamenti delle sfide: “le ribelli” Giuliana De Sio e Alba Parietti, si affronteranno a passi di danza in una gara senza esclusione di colpi, le belle Martina Stella e Xenia si confronteranno in bravura, così come i due attori Simone Montedoro e Antonio Palmese e i due sportivi Oney Tapia e Fabio Basile. Gli otto concorrenti – saranno ovviamente affiancati dai relativi maestri di ballo – e si sottoporranno al giudizio della “severa” giuria composta da Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Spetta comunque al pubblico, attraverso il televoto (894.001 da telefono fisso, e sms 475.475.1 da telefono mobile), decidere chi potrà proseguire questa appassionante avventura fino al suo atto finale: la vittoria di questa dodicesima edizione.

E’ giunto invece al traguardo il torneo Ballando con te, infatti l’appuntamento dedicato alla gente comune, vedrà scendere in pista i quattro concorrenti più apprezzati in queste puntate. Sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico, si sfideranno per il gradino più alto del podio: Le Mine Vaganti, Matilde Macinai, Salvatore Finazzo e gli Enjoy Dance Company.

Milly Carlucci sarà affiancata come sempre da Paolo Belli e dalla sua Big Band a cui è affidata la colonna sonora della serata.

Appuntamento dunque per la semifinale di Ballando con le stelle con Gérard Depardieu “ballerino per una notte” sabato in prime time su Rai1, a partire dalle ore 20.35, subito dopo il Tg1

