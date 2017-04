Festival Como: tra gli ospisti The Kolors e Fiorella Mannoia 

Al Festival Como tra i primi ospiti pop della kermesse estiva che si terrà presso il centro lombardo a partire dal prossimo giugno, la band di Stash Fiordispino The Kolors e Fiorella Mannoia che si esibiranno nelle serate del 14 e 15 luglio, con biglietti già in prevendita in tutti i canali abilitati. La partecipazione di Fiorella Mannoia al Festival Como si terrà nell’ambito del tour a supporto di Combattente e che si protrarrà fino all’estate inoltrata con un’ultima data all’Arena di Verona, è prevista per il 14 luglio ed i ticket per la data comasca sono già presenti su TicketOne e suddivisi per settori.

Tra gli ospiti già annunciati anche i The Kolors, che saranno sul palco dell’evento il 15 luglio a partire dalle 21,30. La band capitanata da Stash Fiordispino sta per tornare con What happened last nighe, in rilascio il 21 aprile che anticipa il nuovo disco di inediti atteso per la seconda metà di maggio. È questa la prima data ufficiale del prossimo tour della band.

Sia Fiorella Mannoia che i The Kolors sabato 22 aprile saranno ospiti di Maria De Filippi ad Amici16. – con Fiorella Mannoia – tornerà a calcare il palco di Amici 2017, il talent che li ha resi famosi.

Redazione