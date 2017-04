Marco Carta ritorna ad Amici di Maria De Filippi per presentare in anteprima il nuovo singolo #Ilmegliostaarrivando (video)

Marco Carta ritorna ad Amici! l’occasione è data dall’uscita del nuovo singolo Il meglio sta arrivando presentato in anteprima sul palco del talent show che l’ha lanciato nel daytime del 21 aprile.

Il cantante visibilmente emozionato ha ricordato i tempi della sua permanenza ad Amici7 che non è stata tutta rose e fiori soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con Grazia di Michele all’epoca una delle insegnanti di canto e che per questo ha portato il cantante ad ammettere in tutta onestà: “Ero uno bello tosto, ho avuto sia problemi didattici che di comportamento”.

Marco Carta, “apripista” in quanto proprio dalla sua edizione è nato l’interesse delle case discografiche verso i ragazzi del talent di Maria de Filippi, le quali cominciarono ad offrire contratti discografici ai talenti più meritevoli e di maggior interesse per il pubblico. Marco Carta che godeva del favore di una vasto pubblico e che vinse l’edizione del 2007 di Amici, si guadagnò un contratto con la Warner Music, alla quale ancora appartiene, e nel corso della sua carriera oltre ad aver vinto il Festival di Sanremo nel 2009, ha certificato diversi Dischi d’oro e di platino e ottenuto vari riconoscimenti tra cui il TRL Awards, vari Wind Music Awards, un Premio Barocco, Un Premio Roma Videoclip ottiene due candidature ai Warld Music Awards 2013 e una nomination agli MTV Awards 2013-2014-2015-2016 .

Il nuovo singolo è già schizzato ai vertici delle classifiche digitali ed è stato realizzato con un team completamente rinnovato, tra cui spiccono i nomi di Davide Simonetta, Luca Chiaravalli e Raige, il singolo anticipa il sesto album dal titolo Tieniti forte e conterrà 12 tracce

Redazione