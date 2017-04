AL COSTANZO SHOW RAZ DEGAN ATTACCA ALBERICO LEMME: “Sono arrivato qui con la mente libera e in tre minuti mi hai intossicato”…

Nella prima puntata del Costanzo Show, in onda in seconda serata su Canale5 il 21 aprile 2017 tra gli ospiti anche Raz Degan neo vincitore de l’Isola dei Famosi e Alberico Lemme il farmacista dalle “diete miracolose”, che sono stati protagonisti di un botta e risposta. Degan dopo aver ascoltato in religioso silenzio una delle diete “veloci” del dott.Lemme ha eserdito: “Ma di cosa stai parlando, vestito come un clown? Di spazzatura. Dobbiamo digerire non solo il cibo ma anche queste cazzate. Quello che dici è veleno per la mente. Sono arrivato qui con la mente libera e in tre minuti mi hai intossicato” . Lo scontro è andato avanti tra gli attacchi di Degan e le repliche di Lemme che ha continuato a difendere il suo “metodo alimentare” che a suo dire in 27 anni ha fatto dimagrire tanta gente .

Redazione