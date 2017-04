Amici 16, quinto serale con Fiorella Mannoia, The Kolors e Raz Degan

L’ipotesi che circolava sul web che Morgan, nell’infinita bontà di Maria De Filippi, sarebbe ritornato ad Amici, almeno al momento, è sfumata con la realtà del passaggio dell’ ex frontman dei Blue Vertigo alla concorrenza su Rai1, ospite speciale di Ballando con le Stelle e di Milly Carlucci oramai in aperta competizione con la regina di Canale5 e dell’audience Maria De Filippi, ultimamente sotto il fuoco incrociato di Morgan e Valerio Scanu, già secondo classificato dell’ottava edizione del talent e che recentemente con un comunicato stampa ha “formalizzato” il suo pensiero sulle dinamiche del programma e sul potere della sua conduttrice, lanciando un monito agli aspiranti al successo che rimettono nel talent eccessive speranze una volta fuori: se non entri nelle grazie giuste l’anno dopo SEI FINITO!!!

Ad Amici nella quinta puntata di domani rivedremo quindi Emma a cui Maria de Filippi ha chiesto “aiuto” per colmare il “vuoto” di Morgan con la speranza di risollevare l’asticella dell’audience che in questa edizione più incerta e meno decisa a spiccare il volo, che ritorna alla guida del team composto dai cantanti Shady, Mike Bird e Thomas e dal ballerino Sebastian.

Dall’altra parte c’è la squadra dei blu capeggiata da Elisa e composta dai cantanti Federica, Riccardo e dai ballerini Cosimo e Andreas.

Raz Degan vincitore dell’ultima edizione de l’Isola dei Famosi è il quinto giudice in studio insieme ad Ambra Angiolini, che proprio il 22 aprile festeggia i 40 anni, Eleonora Abbagnato, Ermal Meta e Daniele Liotti.

Ospiti musicali saranno: Come sempre, i ragazzi hanno la possibilità di esibirsi con grandi artisti: il gruppo Stash and The Kolors che interpreta What Happened Last Night, il singolo rilasciato ieri venerdì 21 aprile che anticipa il nuovo album , il cantautore pop rock belga Ozark Henry che si esibisce sulle note della sua hit I’m Your Sacrifice e Fiorella Mannoia che canta Che sia benedetta, con cui si è classificata al secondo posto al Festival di Sanremo 2017, e il nuovo singolo Siamo ancora qui.

Redazione