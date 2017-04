Intervista a Michele Monina giornalista e critico musicale de Il Fatto Quotidiano e Valerio Scanu, classe 1990, lanciato da Amici di Maria De Filippi, ottava edizione dove si è classificato secondo e attualmente impegnato come co-conduttore di Ballando con le Stelle su Rai1 per quanto riguarda l’attività social e anche performer , andata in onda questo pomeriggio nell’ambito di TvTalk lo show magazine sulla televisione condotto da Massimo Bernardini. In onda il sabato dalle 14:55 alle 16:30 su Rai3, sullo stato di salute dei Talent show e della discografica.

Redazione