ASCOLTI DI SABATO 22 APRILE: vince la “lettera” di Maria sulla “Verità” di Morgan

Eccoci a comunicare come ogni domenica il dato di ascolto dei due maggiori programmi televisivi del sabato sera: Amici di Maria De Filippi su Canale5 e Ballando con le stelle su Rai1 in palese competizione che nel corso della settimana hanno fatto parlare il web tra polemiche e dichiarazioni al vetriolo, MA, la lettera di Maria De Filippi ad Emma in apertura della quinta puntata di ieri sabato 22 aprile, tanto pregna di gratidudine per Emma e di frecciatine per gli “ingrati” (a suo dire ndr) vince, ristabilendo le gerarchie di posizione nel gradimento del pubblico, sulla VERITA’ di Morgan che si è estrinsecata, forse deludendo le aspettative, in un’ autocelebrazione nozionistica di ampio respiro sulla storia del valzer,

Amici 16, quinta puntata, ha registrato 4.165.000 telespettatori, share 21,18%.

mentre la semifinale di

Ballando con le Stelle (live) ha registrato 3.774.000 telespettatori, share 19,83%.

Ma lasciamo che a parlare siano i fatti con le curve dell’audience rilevate sempre da TvBlog

Prime time con la curva di Amici al comando attorno al 20% di share, con la linea blu di Ballando con le stelle di un paio di punti sotto. Segue la curva di Ulisse sulla linea del 10% di share o poco più.

In seconda serata le curve di Amici e quella di Ballando si elevano fin verso il 25% di share, con la linea dello show di Canale5 che tocca il 30% di share, mentre quella di Rai1 si posiziona sostanzialmente sotto la soglia del 25% di share. Al termine in solitaria la curva di Ballando tocca pure lei il 30%.

La sovrapposizione esatta fra i due spettacoli (21:11-24:33) vede Ballando al 19,54% e Amici al 21,19% di share.

Amici16 si è concluso con nessuna esclusione, al momento del ballottaggio tra Thomas (cantante, squadra bianca) e Cosimo (ballerino, squadra blu). La richiesta concordata tra le due coach (Elisa ed Emma) è stata accettata eccezionalmente dalla Produzione.

Ballando con le stelle semifinale: ha visto l’uscita delle due prime donne Alba Parietti e Giuliana De Sio che hanno avuto dalla Giuria i voti più bassi e sono state definite delle “imbucate”che non meritavano di andare in finale (salvo poi portarcele in finale per comodo considerato che i picchi di ascolto più alti si ottenevano con i loro interventi “fumantini” ndr) . Questi i finalisti: Fabio Basile con Anastasia Kuzmina, Oney Tapia con Veera Kinnunen, Antonio Palmese con Samanta Togni, Simone Montedoro con Alessandra Tripoli, Martina Stella con Samuel Peron e Xenia Tchoumi con Raimondo Todaro.

Conclusioni: Chissà se qualche punto in più di share Ballando con lo stelle non lo avrebbe registrato magari dando risalto in una fascia oraria più “umana” all’esibizione del camaleontico Valerio Scanu nella interpretazione del trio Le Scanu (Orietta Berti, Patty Pravo e Albano) sicuramente più divertente della disquisizione nozionistica di Morgan?

Alla fine l’unica verità è che televisivamente, come tra giocatori di poker, a vincere è quello che si gioca meglio le carte a dispozione!

Redazione