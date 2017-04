Nella puntata di sabato 22 aprile, semifinale di Ballando con le Stelle, Valerio Scanu, (che in questa edizione è l’ “occhio indiscreto” del programma e performer ndr) si è esibito, in una originale performance dando vita al “trio LeScanu”, una imitazione in chiave parodistica di Orietta Berti, Patty Pravo e Al Bano Carrisi in solo colpo, andato in onda purtroppo molto tardi (alle 24:48 circa) ma che avrebbe sicuramente meritato maggiore visibilità essendo stato uno dei momenti oltre che di divertimento di maggior interesse della serata nel rasentare picchi intorno 30% di share secondo i dati di rilevamento auditel (http://wp.me/p2K1pn-l8g)

Al cantante i complimenti di Orietta Berti:

