ALBA PARIETTI scatenata sul suo social contro la Lucarelli “bulletta da tastiera e video”

Alba Parietti reduce di #Ballando con le Stelle, scatena l’inferno attaccando #Selvaggia Lucarelli, con due messaggi postati oggi sulla sua pagina social, ricchi di epiteti “pesanti” e di considerazioni “dure” nei confronti del suo compagno Lorenzo Biagiarelli.

“ Discutere con la Lucarelli è’ mettere merda in un ventilatore . Dopo la trovi dappertutto. Allora questa è’ ultima volta, che pubblico qualcosa che riguarda la Lucarelli, che sostiene io parli di lei e la sputtani in continuazione ,quando è’ evidente a tutti che è’ esattamente il contrario. Lei vive di questo . Sa’ fare solo questo. In quanto provoca e insulta con proseliti del suo stesso bieco livello ….Per cosa io dovrei farmi aiutare ? A cosa si riferisce ? Non mi risulta Giletti abbia mai detto che ero ridicola , ne nessun altro. Si permetterebbe all’Arena …. sopratutto …Massimo mi adora ed è’ un grandissimo signore . Confermo solo una cosa , lei si, è’ ossessionata dall’essere il nulla , vorrebbe essere e non è’ famosa solo per atti scorretti , volgari e macabre battute sue e del suo degno fidanzato che scherza su bambini morti e persone gravemente malate, indagata e sotto processo, denunciata , calunniatrice , cafona , capace solo di infangare le persone con insulti, mitomane, megalomane , bugiarda . Senza nessuna competenza ne carriera da tutelare, ne professione se non la delatrice , sputtanatrice, bulletta da tastiera e video. Sputtanatrice inoltre senza nessun titolo ,ne curriculum di persone ,con una carriera di grandissimo peso e rispetto. Se il post si riferisce a qualsiasi ipotetica malattia …. ” il farmi aiutare” vorra’ dire , da un avvocato ,perché sinceramente dopo 35 anni di onoratissima e fantastica carriera, questa zecca ,sanguisuga inutile che si attacca a rompere gli zebedei . Ah proposito , dopo averla vista per la prima volta a figura intera, all’Arena ho finalmente capito il motivo della sua acidità …. 😊

“Questi sono i post del fidanzato di Selvaggia , postati sulla pagina di bulli che lei stessa poi ha fatto chiudere, peccato che uno dei bulli fosse lui. Sabato intanto che lei litigava con me lui scriveva contro di me e pubblicava. Ecco chi è’ la raffinata penna dell’associazione a delinquere detta da me ” la coppia degli acidi” . Selvaggina e il fidanzato che fa’ simpatiche , macabre battute su bambine morte ammazzate e Pier Giorgio che ha sofferto e lottato per i diritti civili e umani di noi tutti. Chi parteggia per lei,scrive per lei è’ esattamente come lei. Sono fiera di non piacere a questo tipo di persone. Qualsiasi discussione con la Lucarelli ,equivale a mettere della merda davanti a un ventilatore.”

Redazione