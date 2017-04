BALLANDO CON LE STELLE: Morgan riconfermato anche per la finale di sabato 29 Aprile.

La questione del “divorzio” di Morgan (ex coach della squadra bianca) da Amici 16 di Maria De Filippi continua a tenere banco e questa volta ad esprimersi è proprio la conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci che in una intervista al settimanele Chi spiega perchè ha voluto fortemente Morgan ospite alla semifinale (e adesso anche alla finale) di Ballando con le Stelle, fugando ogni dubbio su ipotetici “sgambetti” alla diretta avversaria e regina di Mediaset.

Smentita la versione che vedeva nel reclutamento dell’ex Bluvertigo un sgarbo alla De Filippi Milly Carlucci in barba al chiacchiericcio social sull’artista spiega il motivo per cui l’ha invitato: «Se ho invitato Morgan per fare uno sgarbo alla De Filippi? No, è andata diversamente. Morgan è un personaggio interessante e originale, che ha già partecipato al nostro programma ed è assolutamente perfetto per come abbiamo voluto riscrivere Ballando, modernizzandolo alla dodicesima edizione» e poi.. «Battere Maria non è mai stato il nostro obiettivo, anche se è accaduto. Questa sfida tra noi in realtà non esiste».

Ancora sconosciuto il ruolo che rivestirà il cantante nel prossimo e ultimo appuntamento del 29 aprile di Ballando con le stelle.

Redazione

Redazione