28/04/2017 – 21:20 #RAI1: I MIGLIORI ANNI Conduce Carlo Conti con Anna Tatangelo – OSPITI: Brooke Shields, Fiorella Mannoia, Pupo, Gigliola Cinquetti, Solenghi e Lopez

tornacon un'esplosiva prima puntata e riporta in prima serata sul'emozionante sfida tra decenni ideata eanche in questa edizioneAd inaugurare l'ottava edizione di questo varietà tra i più amati del piccolo schermo, un ricco parterre di: dagli Stati Uniti arriverannobellezza statuaria del cinema a stelle e strisce, la regina della hit mondiale Ring My Belle iinterpreti di Just Around The Corner e The Promise You Made, mentre direttamente dal Regno Unito sbarcheranno gliper travolgere il pubblico con la loro mitica Enola Gay., una fuoriclasse forte di 5 presenze al Festival:che farà rivivere le emozioni, le esperienze e le canzoni dei suoi Festival.con il suo ricco e intramontabile repertorio, sarà il protagonista del "Jukebox", spazio fisso dedicato alle grandi hit di sempre.L'appassionante viaggio nella storia della musica proseguirà con il talento indiscusso della bravissimasaranno glimentreporteranno sul palco le note pop jazz dicon il brano Brutta, mentreSpazio speciale alla memoria collettiva del pubblico a casa con i "Noi che…", tante frasi legate ai propri ricordi condivise utilizzando Internet e i profili social del programma. E, in più, via web il pubblico da casa potrà contribuire a riempire i "carrelli dei decenni", una bacheca di video, foto, oggetti e ricordi con cui scrivere insieme il racconto di "Cosa resterà dei Migliori Anni". Gli adulti si riapproprieranno con più orgoglio del proprio tempo e i giovani potranno invitare genitori e nonni a "frugare in cantina", per cercare tesori nascosti. Complicità, gioco, scoperte, incontro tra generazioni sull'onda della memoria: tutto questo è la grande tradizione de "I Migliori Anni".Le atmosfere del passato saranno anche rievocate dalle coreografie firmate da Fabrizio Mainini e dalle musiche dell'Orchestra diretta dal Maestro Pinuccio Pirazzoli.