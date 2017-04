MORGAN “Torno da Maria solo se mi fa cantare l’Ave, o Maria, e se mi chiedono scusa in modo corale”

A Morgan a seguito del suo abbandono di Amici per le contestazioni della squadra Bianca di cui era coach, è stato consegnato nella puntata di ieri, mercoledì 26 aprile, il Tapiro d’Oro da parte di Striscia la Notizia. Intervistato da Valerio Staffelli, ha spiegato: “Non si può invitare una persona a casa propria, sapendo chi è, e poi sputargli in faccia. Quando non ti fanno parlare e suonare è un lager, perché nel regime la musica e la libertà di parola sono vietate. Ovunque si impedisca di parlare e fare arte è, dunque, un regime totalitario. Io sono comunista“.

Alla battuta ironica di Staffelli sull’audience: “Però, signor Morgan, la curva degli ascolti è scesa quando lei è entrato” Morgan ha risposto apparentemente risentito: “Ma cosa sta dicendo?! A lei è scesa la curva!”.

Ha anche parlato della sua ultima partecipazione al programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle in onda su Rai uno : “è stata davvero una bella esperienza e soprattutto sono riuscito a parlare“.

Infine Morgan ha detto che tornerebbe ad Amici ma a certe condizioni: “Torno da Maria solo se mi fa cantare l’Ave, o Maria, e se mi chiedono scusa in modo corale“.

Una possibilità remota per adesso… o no?

Redazione