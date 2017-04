MUSICA: ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI: da lunedì 1 maggio a venerdì 5 maggio all’Arena di Verona i primi 5 concerti in Italia del “BLACK CAT WORLD TOUR” (altre 5 date a settembre).

Dopo il grande successo ottenuto in NORD AMERICA

con 22 concerti SOLD OUT in soli 30 giorni

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI

DA LUNEDÌ 1 MAGGIO A VENERDÌ 5 MAGGIO

ALL’ARENA DI VERONA I PRIMI 5 CONCERTI IN ITALIA

DEL “BLACK CAT WORLD TOUR”

IN PREVENDITA I BIGLIETTI PER LE SUCCESSIVE 5 DATE ALL’ARENA DI VERONA:

21-22-23-24-25 SETTEMBRE

Il “BLACK CAT WORLD TOUR” di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI arriva finalmente in Italia!

Da lunedì 1 a venerdì 5 maggio Zucchero emozionerà e incanterà il pubblico nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, con i suoi primi 5 concerti previsti in Italia nel 2017 (1-2-3-4-5 maggio). Sono già in prevendita su TicketOne.it e nei circuiti di vendita abituali i biglietti per le successive 5 date di settembre (21-22-23-24-25 settembre). Con queste 10 date del 2017 arrivano a quota 21 i CONCERTI tenuti da ZUCCHERO nel prestigioso anfiteatro veneto in soli 12 mesi: un RECORD ASSOLUTO!

Durante i live Zucchero, accompagnato da una super band di musicisti internazionali, presenterà sul palco il suo ultimo progetto discografico, “Black Cat”, e i suoi più grandi successi, portando in scena uno spettacolo ricco di intense e vibranti emozioni.

RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale dei concerti italiani di Zucchero nel 2017.

Il “Black Cat World Tour” di Zucchero è partito lo scorso 15 marzo da San Diego conquistando il Nord America con 22 concerti sold out in 30 giorni. Dopo le prime 5 date italiane a Verona, il tour proseguirà in Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Nord Africa ed Europa.

È attualmente disponibile nei negozi il vinile con le registrazioni di tutte le canzoni di “Black Cat” eseguite dal vivo all’Arena di Verona il 25 settembre 2016, “Black Cat Live“, di cui sarà possibile acquistarne un’edizione limitata, numerata e colorata di blu solo dall’1 al 5 maggio all’Arena di Verona, in occasione dei concerti.

Dopo la messa online dei video dei brani “L’anno dell’amore” (giovedì 13 aprile), “Ten More Days” (giovedì 20 aprile) e “Hey Lord” (giovedì 27 aprile), ogni giovedì, fino al 25 maggio, verranno pubblicati sui canali ufficiali di Zucchero tutti i video musicali, ancora inediti, dei brani contenuti nell’album “Black Cat”.

Redazione