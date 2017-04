ALESSANDRA AMOROSO: All’Arena di Verona le due ultime date del tour del disco «Vivere a colori»: Un party gigantesco

.

Alessandra Amoroso a coronamento di un anno di straordinari successi del progetto “Vivere a Colori” ieri ha debuttato veramente col botto col primo dei due concerti in programma all’Arena di Verona ( e oggi 29 Aprile il secondo ndr). Entrambi i concerti hanno registrato il tutto esaurito con oltre 25.000 spettatori in rivendita. I due concerti sono a tutti gli effetti “il Gran finale” del progetto Vivere a Colori con doppia festa in musica che Alessandra Amoroso ha scelto di dedicare ai suoi fan e al pubblico che la segue da 9 anni, per festeggiare insieme traguardi professionali e umani raggiunti, un percorso di crescita umana e maturità artistica importante. Lo show consacrato da 15 palasport sold out e oltre 90mila spettatori lo scorso autunno è riproposto da Alessandra in una chiave nuova che riserverà tantissimi sorprese e novità, tra cui un corpo di ballo composto da 11 ballerini diretto da Veronica Peparini che hanno coinvolto la cantante nel ballo. Rtl 102.5 è Media Partner del Gran Finale “Vivere a Colori Tour” all’Arena di Verona. Fidati ancora di me è il nuovo singolo di un disco ricco di successi: L’album Vivere a Colori è il disco più venduto dei primi 6mesi del 2016 doppio platino con oltre 100mila copie da cui sono stati estratti 5 singoli tutti certificati platino e i loro videoclip hanno superato 120milioni di visualizzazioni.

Alessandra Amoroso si è esibita in 28 brani tratti dal suo vasto repertorio, in alcuni dei quali accompagnata da un corpo di ballo di 11 ballerini e per la prima volta in Italia le bacchette luminose pixel ignis a effetto video a rotazione hanno fatto la loro comparsa nelle coreografie.

«La mia vita ha un sogno e non si arrende»; e ancora «Voglio ballare e sudare sotto le stelle dell’Arena».

Il sogno di Alessandra si è avverato

e … continua.

Redazione