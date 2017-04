SELVAGGIA LUCARELLI dice NO ai “giochi” Televisivi!

Ormai sono le pagine social a farla da padrone per la comunicazione immediata e veloce di posizioni e scelte dei Vip. In queste ultime ore in particolare ha preso piede acquistando terreno nell’interesse del pubblico televisivo e social, la notizia dell’assenza di Selvaggia Lucarelli in qualità di componente della Giuria di Ballando con le Stelle, tenuta in stand-by persino dalla produzione Rai che non ha pubblicato il comunicato ufficiale dello show che per prassi annuncia i programmi in palinsesto. Ebbene dopo il post della Parietti che manifesta le sue perplessità sulla posizione della conduttrice del programma Milly Carlucci e che riportiamo

Condivido questo video di Milly sulla pagina ” ballando con le stelle” ,di cui prendo atto e vi aggiungo la mia personale considerazione rivolta a Milly e agli autori ,con i quali ho condiviso fatiche , stress , risate, gioie e dolori per questi tre faticosi e bellissimi mesi. “Cari signori, in riferimento al video pubblicato sui vari social del programma, in cui Milly si scusa ,con la Lucarelli e gli spettatori per i miei attacchi personali, prendendo atto ,del fatto che tutta la ragione e colpa della degenerazione della discussione delle polemiche del programma , sono tutta colpa mia , del mio ” avere esagerato” ed essere sopra le righe. Bene , domando allora , spiegatemi vi prego, per quale motivo usiate questo momento di bruttissima televisione per il promo con il quale si pubblicizza la finale di domani , che dovrebbe essere solo una festa del ballo. Vi voglio bene comunque …A domani vi abbraccio con affetto immutato . Alba Parietti, io ci sarò ” anche se un po’ bruciacchiata ….la vostra Giovanna D’Arco ( fu’ la 🐯 tigre). https://www.facebook.com/Ballandoconlestelle/videos/1559645707403419/

Ecco il lungo post di Selvaggia Lucarelli che mette un punto alla possibilità della sua presenza e partecipazione questa sera alla “grande festa” di Ballando con le Stelle

Purtroppo, come forse avrete letto in giro, questa sera non sarò alla finale di “Ballando con le stelle”. Decidere di saltare l’ultima puntata di un programma nel quale sono ormai da tre anni (di cui due da giurata) è stata una decisione sofferta e non certo per ragioni televisive o lavorative, ma per l’affetto e la gratitudine che mi legano a Milly Carlucci e ai suoi autori. (comincia a sembrare il comunicato stampa di un calciatore, lo so)

Con loro, mai avuta una frizione o un’incomprensione in tre anni, neanche quando ho chiesto di eliminare dal cast Samanta Togni e di affidarmi Michele Morrone come ballerino e non sono stata accontentata. Giuro.

Purtroppo però, la piega che hanno preso alcune discussioni che negli anni scorsi ci sono state sì (e anche quando io non ero nel programma), ma sempre limitate al confronto televisivo, senza strascichi a telecamere spente, senza il coinvolgimento di terze persone e senza offese che travalicano tutti i limiti del rispetto e del buon gusto, mi hanno convinta che fosse giusto fare un passo indietro.

Le polemiche, i battibecchi, il confronto, l’ironia, il sarcasmo, le provocazioni fanno parte di un gioco televisivo che pratico volentieri, ma il livore urlato per mesi fuori dalla tv e sfociato negli insulti e nelle ritorsioni a fidanzati e amici sono cose per me inconcepibili. E la cosa non si è fermata neppure stanotte, sempre ad opera della stessa persona, sulla bacheca di Ballando con le stelle.

Non voglio che passi l’idea, più volte letta o sentita ipotizzare persino da amici, che io sia “complice”, che sia “un gioco dei ruoli”, che il tutto possa essere derubricato al famoso “purché se ne parli”. Non è stato così, anzi. E credo che sia importante tracciare una linea di confine netta tra me e chi sguazza in queste cose. La mia assenza è anche e soprattutto questo.

Infine, le continue, svilenti offese di questi mesi mi hanno tolto un punto fermo necessario, su cui poi si fonda la mia scelta di stare in tv: il tempo per la televisione, nella mia vita, deve durare finché è accesa la telecamera. Spenta la telecamera, si pensa ad altro.

Ecco, quest’anno, quel tempo, è durato un po’ troppo.

Ha condizionato la mia vita privata e la serenità della persona che amo e per me gli affetti sono più importanti della tv. E’ più importante anche il mio lavoro a “Il Fatto”, perché la tv passa ed è imprevedibile, la scrittura è sempre stato il mio lavoro principale e resterà tale.

Detto ciò, abbraccio tutti i fantastici finalisti di questa sera: Basile il guascone gentile, Xenia la gnocca per sbaglio, Palmese il figo gentiluomo, Martina la bella che balla, la “certezza” Montedoro e il gigante Oney, che mi ha fatto piangere, maledetto.

Sono sicura che sarà una finale bellissima e che la mia scelta sia utile anche al programma, a cui sono certa, un nuovo teatrino che qualcuno non vede l’ora di ripetere, farebbe solo male.

E quando le cose stanno così, la persona intelligente, è quella che ha il dovere di fare un passo indietro, anche a costo di passare per quella che “ha perso”.

Evviva Ballando con le stelle!

p.s.

Peccato, questa sera avevo previsto un rossetto bellissimo. 😉

L’appuntamente con la finale di Ballando con le Stelle è in ogni caso per questa sera su Rai1 a partire dalle 20,25

