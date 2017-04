AMICI16: PER LIOTTI RICCARDO MARCUZZO E’ MALEDUCATO, RENATO ZERO LO DIFENDE – VIDEO intervento di Zero

Ad Amici i battibecchi non sono mai mancati e ieri è stata la volta di Riccardo Marcuzzo, cantante della squadra Blu capitanata da Elisa e nei pronostici tra i probabili vincitori di questa sedicesima edizione del talent Durante la seconda prova, Elisa schiera Riccardo che canta E penso a te. Subito dopo la performance scatta la polemica: Mi sono commosso un po’, ho cantato con il cuore. Per una volta ho cantato senza pensare che ci fossero loro 4, i giudici. Se penso a loro è finita, afferma Riccardo. Maria De Filippi interviene per smussare l’affermazione: Quando Emma faceva Amici, le hanno detto qualsiasi cosa. I giudizi furono terribili. Emma nel confermare le parole di Maria ha ricordato che le veniva detto che era stonata e non avrebbe avuto un futuro. Nemmeno l’intervento dell’Abbagnato ha interrotto lo sfogo di Riccardo che insiste: Credo che le critiche costruttive servano, ma sono quelle che arrivano da Elisa e dai vocal coach. Loro si limitano a dire: Mi piace o non mi piace. Con voi quattro non mi trovo proprio a pelle, vi guardo e non mi trovo. A questo punto la Abbagnato gli ha fatto presente che il suo atteggiamento polemico in quel contesto poteva penalizzarlo così come capitò a lei e sbotta: Non va bene rispondere. L’ho fatto una sola volta e mi è costato 13 anni. Per Liotti Riccardo è un maleducato e a quel punto interviene Renato Zero in difesa del ragazzo, invitando i giudici a capire la condizione dei ragazzi esclamando: Ma giudici di che? Anche i giudici devono crescere. Io sono stato aceto prima di essere vino. Mi hanno giudicato in tanti. Due palle. E poi: a stare su quel palco ci si gioca la vita e le speranze e il futuro probabilmente, quindi bisogna stare un pò attenti a non muovere molte critiche agli emergenti perchè è un errore fondamentale” poi ricorda ai ragazzi che importante è partecipare e conclude dicendo a Riccardo Riccardì facce vedé chi sei!

