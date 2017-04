ASCOLTI DI SABATO 29 APRILE: Amici16 sesta puntata vince sulla Finale di Ballando con le Stelle col 22,77% di share.

Mai dati di ascolto furono tanto attesi! Ieri 29 aprile l’ultima puntata di Ballando con le stelle su Rai1 e per contro su Canale5 Amici di Maria de Filippi – Serale arrivato al sesto appuntamento . A #Ballando grande assente come ampiamente annunciato anche dalla interessata con un lungo post sul suo social Selvaggia Lucarelli, sostituita in puntata inizialmente da un giudice misterioso poi annunciato dopo un attesa di tre ore in Morgan

Amici16 di Maria De Filippi si è aperto con l’annuncio di un un nuovo meccanismo: dopo la prima manche la squadra perdente non perde nessuno ma va interamente al ballottaggio. Renato Zero quinto Giudice. Ma come al solito lasciamo siano i dati rilevati dalle curve di TvBlog a raccontarci l’andamento della serata :

Prime time con la curva dello spettacolo musicale di Canale 5 Amici 2017 al comando subito sopra la linea del 20% di share, con la curva blu della finale di Ballando con le stelle 2017 subito sotto. La curva verde di Ulisse si posiziona a cavallo della linea del 10% di share.

Seconda serata con le curve dei due spettacoli delle reti ammiraglie che si alzano ulteriormente, con quella di Amici che tocca la linea del 30% di share, mentre quella di Ballando con le stelle su ferma attorno al 25%.

Finale di Ballando con le stelle: ha registrato 4.017.000 telespettatori, share 20,64%. (sul finale raggiunge in solitaria il 31%). Vince Onei Tapya che dedica la vittoria ai ragazzi disabili

A nulla sono valsi a Milly Carlucci misteri e strategie (a lei poco consone) per incuriosire il pubblico e nulla di più ha potuto fare l’unica nota di gioventù inserita nel programma dal processo di “modernizzazione” di questa edizione come occhio indiscreto e performer “a singhiozzo” Valerio Scanu che ha fatto del suo meglio ogni qualvolta si è esibito musicalmente toccando picchi di share tra i più interessanti dell’andamento globale dello show e che se fossero stati valutati in un’ottica di maggior considerazione avrebbero potuto essere strumentali agli evidenti obiettivi concorrenziali editoriali. Così non è stato.

Amici16 sesta puntata vince sulla Finale di Ballando con le Stelle registrando 4.463.000 telespettatori, share 22,77%. Cosimo, ballerino della squadra Blu ha lasciato definitivamente la scuola.

Redazione